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Ребров снова вывел свою команду в Лигу чемпионов. Видеообзор матча Ференцварош - Мольде

Зарубежные
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Сергей Станиславович держит марку

Ребров снова вывел свою команду в Лигу чемпионов. Видеообзор матча Ференцварош - Мольде
Новина українською

"Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва впервые за последние 25 лет пробился в группу Лиги чемпионов

После выездной ничьей 3:3 в Норвегии с "Мольде" "Фради" смогли отстоять результат дома, сыграв в ответном матче в безголевую ничью.

О том, как развивались события в ответном поединке, смотрите в нашем видеообзоре.

"Ференцварош" - "Мольде" 0:0 (результат первого матча - 3:3)

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В статье: Мольде Ференцварош (Будапешт)
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