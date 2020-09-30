Ребров снова вывел свою команду в Лигу чемпионов. Видеообзор матча Ференцварош - Мольде

"Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва впервые за последние 25 лет пробился в группу Лиги чемпионов

После выездной ничьей 3:3 в Норвегии с "Мольде" "Фради" смогли отстоять результат дома, сыграв в ответном матче в безголевую ничью.

О том, как развивались события в ответном поединке, смотрите в нашем видеообзоре.