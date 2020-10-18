И Бен-Арфа не помог. Марсель - Бордо 3:1. Видео голов и обзор матча

"Марсель" не заметил сопротивления "Бордо" в 7-м туре французской Лиги 1. "Жирондинцам" не помог даже звездный новичок Хатем Бен-Арфа - он забил один мяч, но судьи зафиксировали офсайд.

Хозяева "Велодрома", в свою очередь, отправили в ворота три абсолютно легитимных мяча, плюс не реализовали пенальти, да и вообще выглядели на порядок сильнее гостей. Команда Андре Виллаш-Боаша начинает напоминать себя образца прошлого сезона, и это хорошие новости перед стартом в ЛЧ против "Олимпиакоса".

"Марсель" - "Бордо" - 3:1

Голы: Товен, 5, Амави, 54, Пабло, 64 (автогол) - Маджа, 83