С тремя голевыми Депая. Страсбур - Лион 2:3. Видео голов и обзор матча
Первая победа "Ткачей" с конца августа
Матч 7-го тура чемпионата против одного из аутсайдеров начался для "Лиона" идеально - он выигрывал 3:0 еще к 40-й минуте. Ассистентский хет-трик оформил Мемфис Депай - закрытие трансферного окна явно пошло ему на пользу.
А вот защита "Ткачей" как была слабой, так и осталась. "Страсбур" забил дважды и мог даже вырвать ничью, если бы не геройства Антони Лопеша. Огненный матч, без преувеличения.
"Страсбур" - "Лион - 2:3
Голы: Дьялло, 43, Аолу, 55 - Кадевере, 12, Токо-Экамби, 25, 42
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ломаченко - Лопес. ВИДЕО обзор боя за звание абсолютного чемпиона
- Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира
- Ломаченко - Лопес: Текстовая онлайн-трансляция чемпионского поединка. Ломаченко проиграл
- Украина - Испания. Разбор игры и аналитика
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...