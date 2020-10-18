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С тремя голевыми Депая. Страсбур - Лион 2:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Первая победа "Ткачей" с конца августа

С тремя голевыми Депая. Страсбур - Лион 2:3. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Матч 7-го тура чемпионата против одного из аутсайдеров начался для "Лиона" идеально - он выигрывал 3:0 еще к 40-й минуте. Ассистентский хет-трик оформил Мемфис Депай - закрытие трансферного окна явно пошло ему на пользу.

А вот защита "Ткачей" как была слабой, так и осталась. "Страсбур" забил дважды и мог даже вырвать ничью, если бы не геройства Антони Лопеша. Огненный матч, без преувеличения.

"Страсбур" - "Лион - 2:3

Голы: Дьялло, 43, Аолу, 55 - Кадевере, 12, Токо-Экамби, 25, 42

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В статье: Лион Страсбур Мемфис Депай Карл Токо-Экамби
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