Как Соболь Ракицкого обыграл. Зенит - Брюгге 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Чемпион Бельгии "Брюгге" с украинцем Эдуардом Соболем в составе в первом туре группового раунда Лиги чемпионов обыграл чемпиона России с Ярославом Ракицким.
Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Ловрен 74 - Бонавентуре 63, де Кетеларе 90+3
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Инвестор новых Карпат рассказал о главной идее и планах клуба
- "Жена улетела, некому погладить форму". Пятов поделился забавным снимком с тренировочной сессии
- Игрок Эвертона пытался украсть красную карточку у судьи, чтобы спасти партнера в матче с Ливерпулем
- Пушка страшная. Как Вест Хэм вырвал ничью с Тоттенхэмом на 90+4. ВИДЕО
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Запорізьке Торпедо (zp)
20.10.2020 в 22:46
Ответить
+4
-1
Acsakal (Kharkov)
20.10.2020 в 22:33
Ответить
+4
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...