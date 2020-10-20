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Как Соболь Ракицкого обыграл. Зенит - Брюгге 1:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Как Соболь Ракицкого обыграл. Зенит - Брюгге 1:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Чемпион Бельгии "Брюгге" с украинцем Эдуардом Соболем в составе в первом туре группового раунда Лиги чемпионов обыграл чемпиона России с Ярославом Ракицким.

Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Зенит" - "Брюгге" 1:2

Гол: Ловрен 74 - Бонавентуре 63, де Кетеларе 90+3

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В статье: Брюгге Зенит (Санкт-Петербург)
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Комментарии (2)
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Запорізьке Торпедо (zp)
20.10.2020 в 22:46
разве ракицкий еще не спился? надо же)
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+4
-1
Acsakal (Kharkov)
20.10.2020 в 22:33
Ну, хоч щось приємне за вечір.
Ответить
+4
-1


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