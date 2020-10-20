Как Соболь Ракицкого обыграл. Зенит - Брюгге 1:2. Видео голов и обзор матча

Чемпион Бельгии "Брюгге" с украинцем Эдуардом Соболем в составе в первом туре группового раунда Лиги чемпионов обыграл чемпиона России с Ярославом Ракицким.

Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Зенит" - "Брюгге" 1:2

Гол: Ловрен 74 - Бонавентуре 63, де Кетеларе 90+3