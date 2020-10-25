Мойзе Кин показал себя. ПСЖ - Дижон 4:0. Видео голов и обзор матча
Еще проще быть не могло
Матч гегемона французского футбола против команды, идущей на 20-м месте в Лиге 1, прошел без сюрпризов. Новичок "ПСЖ" Мойзе Кин оформил дубль уже к середине первого тайма, убив даже призрак интриги.
Шикарные разрезные передачи Неймара, реализация Мбаппе, отборы Маркиньоса - в этой игре было все, что хотели увидеть парижские болельщики посреди недели против "МЮ", но не увидели.
"ПСЖ" - "Дижон" - 4:0
Голы: Кин, 3, 23, Мбаппе, 82, 88
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