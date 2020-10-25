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Мойзе Кин показал себя. ПСЖ - Дижон 4:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Еще проще быть не могло

Мойзе Кин показал себя. ПСЖ - Дижон 4:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Матч гегемона французского футбола против команды, идущей на 20-м месте в Лиге 1, прошел без сюрпризов. Новичок "ПСЖ" Мойзе Кин оформил дубль уже к середине первого тайма, убив даже призрак интриги.

Шикарные разрезные передачи Неймара, реализация Мбаппе, отборы Маркиньоса - в этой игре было все, что хотели увидеть парижские болельщики посреди недели против "МЮ", но не увидели.

"ПСЖ" - "Дижон" - 4:0

Голы: Кин, 3, 23, Мбаппе, 82, 88

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Дижон Мойзе Кин Килиан Мбаппе
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