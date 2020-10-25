Мойзе Кин показал себя. ПСЖ - Дижон 4:0. Видео голов и обзор матча

Матч гегемона французского футбола против команды, идущей на 20-м месте в Лиге 1, прошел без сюрпризов. Новичок "ПСЖ" Мойзе Кин оформил дубль уже к середине первого тайма, убив даже призрак интриги.

Шикарные разрезные передачи Неймара, реализация Мбаппе, отборы Маркиньоса - в этой игре было все, что хотели увидеть парижские болельщики посреди недели против "МЮ", но не увидели.

"ПСЖ" - "Дижон" - 4:0

Голы: Кин, 3, 23, Мбаппе, 82, 88