В одну калитку. Краснодар - Челси 0:4. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
"Челси" в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов без особых проблем на выезде разнес "Кранодар".
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Хадсон-Одои (37), Вернер (с пенальти, 76), Зиеш (79), Пулишич (90)
На 14-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти
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