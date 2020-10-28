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В одну калитку. Краснодар - Челси 0:4. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

В одну калитку. Краснодар - Челси 0:4. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Челси" в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов без особых проблем на выезде разнес "Кранодар".

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Краснодар" – "Челси" 0:4

Голы: Хадсон-Одои (37), Вернер (с пенальти, 76), Зиеш (79), Пулишич (90)

На 14-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти

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В статье: Челси (Лондон) "Краснодар"
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