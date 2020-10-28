Травма Неймара и победа парижан. Башакшехир - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
ПСЖ в открытом и ярком матче 2-го тура Лиги чемпионов смог на выезде одолеть"Башакшехир".
При этом стоит отметить, что турки не отсиживались в обороне, и поэтому игра вышла яркой и зрелищной. И все таки, несмотря на травму Неймара, класс парижан взял верх.
О том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Кин, 64, 79
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