Травма Неймара и победа парижан. Башакшехир - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча

ПСЖ в открытом и ярком матче 2-го тура Лиги чемпионов смог на выезде одолеть"Башакшехир".

При этом стоит отметить, что турки не отсиживались в обороне, и поэтому игра вышла яркой и зрелищной. И все таки, несмотря на травму Неймара, класс парижан взял верх.

О том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.

"Башакшехир" - "ПСЖ" 0:2

Голы: Кин, 64, 79