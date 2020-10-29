Ювентус - Барселона 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
"Ювентус" и "Барселона" в рамках 2-го тура Лиги чемпионов сыграли между собой в Турине.
Каталонцы оказались сильнее и победили со счетом 2:0.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Дембеле 14, Месси 90 (пен.)
Удаление: Демираль 85 (вторая жёлтая)
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