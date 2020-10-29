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Ювентус - Барселона 0:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Видеообзор матча

Ювентус - Барселона 0:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Ювентус" и "Барселона" в рамках 2-го тура Лиги чемпионов сыграли между собой в Турине.

Каталонцы оказались сильнее и победили со счетом 2:0.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Ювентус" - "Барселона" 0:2

Голы: Дембеле 14, Месси 90 (пен.)

Удаление: Демираль 85 (вторая жёлтая)

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона
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