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Соль забил свой дебютный гол за Тенерифе

Зарубежные
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Соль забил свой дебютный гол за Тенерифе
Новина українською

Форвард Динамо Фран Соль, который играет в аренде в Тенерифе, открыл счет своим забитым голам в испанском клубе.

Фран вышел в стартовом составе своей команды на матч 9-го тура Сегунды против Луго и забил на 39-й минуте (счет 1:0 сохраняется к перерыву).

Отметим, что это дебютный гол Соля за Тенерифе в 5 матчах Сегунды.

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В статье: Динамо (Киев) Франсиско Соль Тенерифе
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