Соль забил свой дебютный гол за Тенерифе
Нападающий обживается на островах
Форвард
Фран вышел в стартовом составе своей команды на матч 9-го тура Сегунды против Луго и забил на 39-й минуте (счет 1:0 сохраняется к перерыву).
Отметим, что это дебютный гол Соля за Тенерифе в 5 матчах Сегунды.
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