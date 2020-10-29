Соль забил свой дебютный гол за Тенерифе

Форвард Динамо Фран Соль, который играет в аренде в Тенерифе, открыл счет своим забитым голам в испанском клубе.

Фран вышел в стартовом составе своей команды на матч 9-го тура Сегунды против Луго и забил на 39-й минуте (счет 1:0 сохраняется к перерыву).

Отметим, что это дебютный гол Соля за Тенерифе в 5 матчах Сегунды.