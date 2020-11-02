Крупнейшая победа Ковача. Монако - Бордо 4:0. Видео голов и обзор матча
Долгожданный качественный матч от монегасков
В 9-м туре Лиги 1 "Монако" наконец-то продемонстрировал свой атакующий потенциал, за три минуты уничтожив оборону крепкого нынче "Бордо" (4:0).
Дебютные голы в красно-белой форме забил немец Кевин Фолланд, на которого в княжестве возлагают большие надежды. Также надо отметить отличную игру от капитана "Монако" Виссама Бен-Йеддера и всей четверки защитников. За весь матч "Бордо" ни разу не пробил в створ ворот. Определенно, это пока лучший матч монегасков под началом Нико Ковача.
"Монако" - "Бордо" - 4:0
Голы: Бен-Йеддер, 28 (с пенальти), Желсон Мартинш, 30, Фолланд, 31, 58
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