Манчестер Сити – Олимпиакос 3:0. Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов без особых проблем разгромил Олимпиакос.
Забив быстрый гол, горожане не только довели матч до победы, но и оформили разгром.
О том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Торрес (12), Жезус (81), Канселу (90)
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