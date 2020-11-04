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Манчестер Сити – Олимпиакос 3:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)
Манчестер Сити – Олимпиакос 3:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Манчестер Сити в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов без особых проблем разгромил Олимпиакос.

Забив быстрый гол, горожане не только довели матч до победы, но и оформили разгром.

О том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.

Манчестер Сити – Олимпиакос 3:0

Голы: Торрес (12), Жезус (81), Канселу (90)

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Манчестер Сити
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