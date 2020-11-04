Аталанта - Ливерпуль 0:5. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
В поединке 3-го тура ЛЧ Аталанта принимала Ливерпуль.
Команда Гасперини провела на удивление слабый матч, и все окончилось разгромом с неприличным счетом.
0:5. Как все было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Жота 16, Жота 33, Салах 47, Мане 49, Жота 54
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