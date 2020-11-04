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Аталанта - Ливерпуль 0:5. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Видеообзор поединка

Аталанта - Ливерпуль 0:5. Видео голов и обзор матча

В поединке 3-го тура ЛЧ Аталанта принимала Ливерпуль.

Команда Гасперини провела на удивление слабый матч, и все окончилось разгромом с неприличным счетом.

0:5. Как все было, смотрите в нашем видеообзоре.

Аталанта - Ливерпуль 0:5

Голы: Жота 16, Жота 33, Салах 47, Мане 49, Жота 54

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В статье: Аталанта (Бергамо) Ливерпуль
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