Белые побеждают, но пока что не выигрывают. Реал - Интер 3:2. Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча
Два условных фаворита группы провели первый очный матч между собой.
Реал принимал Интер, и при этом добыл победу, но не показал королевскую игру.
3:2. Но многое будет решаться в ответном матче в Милане.
Голы: Бензема 25, Рамос 34, Родриго 80 - Л. Мартинес 36, Перишич 68
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