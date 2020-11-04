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Белые побеждают, но пока что не выигрывают. Реал - Интер 3:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видео голов и обзор матча

Белые побеждают, но пока что не выигрывают. Реал - Интер 3:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Два условных фаворита группы провели первый очный матч между собой.

Реал принимал Интер, и при этом добыл победу, но не показал королевскую игру.

3:2. Но многое будет решаться в ответном матче в Милане.

Реал - Интер 3:2

Голы: Бензема 25, Рамос 34, Родриго 80 - Л. Мартинес 36, Перишич 68

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В статье: Реал (Мадрид) Интер (Милан)
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