Белые побеждают, но пока что не выигрывают. Реал - Интер 3:2. Видео голов и обзор матча

Два условных фаворита группы провели первый очный матч между собой.

Реал принимал Интер, и при этом добыл победу, но не показал королевскую игру.

3:2. Но многое будет решаться в ответном матче в Милане.

Реал - Интер 3:2

Голы: Бензема 25, Рамос 34, Родриго 80 - Л. Мартинес 36, Перишич 68