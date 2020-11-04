Они забьют, сколько пожелают. Зальцбург - Бавария 2:6. Обзор матча и видео голов

"Зальцбург" провел неплохой матч в третьем туре Лиги чемпионов, однако его соперник был из той весовой категории, который почти не замечает усилий середняков. "Бавария" забивает столько, сколько пожелает. На этот раз шесть - и это разгром австрийцев.

Мюнхенцы уверенно возглавляют группу, а "Зальцбург" пока на дне. Смотрите о событиях матча 3-го тура "Зальцбург" - "Бавария" в нашем видеообзоре.

Лига чемпионов, Группа "А", третий тур. Зальцбург, “Ред Булл Арена”

“Зальцбург” – “Бавария” 2:6

Голы: Бериша 4, Окугава 66 – Левандовски 21 (пен.), Кристенсен 44 (авт.), Боатенг 79, Сане 83, Левандовски 88, Эрнандес 90+2