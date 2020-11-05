Жозе на марше. Лудогорец - Тоттенхэм 1:3. Видео голов и обзор матча

"Тоттенхэм" Жозе Моуриньо в матче 3-го тура Лиги Европы без особых проблем на выезде разобрал болгарский "Лудогорец".

3:1 - теперь у шпор 6 очков и отличные турнирные перспективы.

О том, как капитулировали болгары, смотрите в нашем видеообзоре.



"Лудогорец" - "Тоттенхэм" 1:3

Голы: Кэшеру, 50 - Кейн, 13, Лукас Моура, 32, Ло Чельсо, 62

