  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Жозе на марше. Лудогорец - Тоттенхэм 1:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Жозе на марше. Лудогорец - Тоттенхэм 1:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор матча

Жозе на марше. Лудогорец - Тоттенхэм 1:3. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Тоттенхэм" Жозе Моуриньо в матче 3-го тура Лиги Европы без особых проблем на выезде разобрал болгарский "Лудогорец".

3:1 - теперь у шпор 6 очков и отличные турнирные перспективы.

О том, как капитулировали болгары, смотрите в нашем видеообзоре.


"Лудогорец" - "Тоттенхэм" 1:3

Голы: Кэшеру, 50 - Кейн, 13, Лукас Моура, 32, Ло Чельсо, 62

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Лудогорец (Разград)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...