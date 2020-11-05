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Перестрелка в Лиссабоне. Бенфика - Рейнджерс 3:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Перестрелка в Лиссабоне. Бенфика - Рейнджерс 3:3. Видео голов и обзор матча
Новина українською

В матче лидеров группы D в 3-м туре Лиги Европы "Бенфика" принимала "Рейнджерс".

Матч выдался на редкость интересным, с шестью голами и спасением "орлов" в компенсированное время.

В итоге, все закончилось боевой ничьей, за перипетиями которой смотрите в нашем видеообзоре.

"Бенфика" - "Рейнджерс" 3:3

Голы: Голдсон, 1 (автогол), Рафа Силва, 77, Нуньес, 90+1 - Диогу Гонсалвеш, 24 (автогол), Камара, 25, Моралос, 51

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Бенфика (Лиссабон)
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