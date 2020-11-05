Перестрелка в Лиссабоне. Бенфика - Рейнджерс 3:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
В матче лидеров группы D в 3-м туре
Матч выдался на редкость интересным, с шестью голами и спасением "орлов" в компенсированное время.
В итоге, все закончилось боевой ничьей, за перипетиями которой смотрите в нашем видеообзоре.
"Бенфика" - "Рейнджерс" 3:3
Голы: Голдсон, 1 (автогол), Рафа Силва, 77, Нуньес, 90+1 - Диогу Гонсалвеш, 24 (автогол), Камара, 25, Моралос, 51
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