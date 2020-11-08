Ди Мария в огне. ПСЖ - Ренн 3:0. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ" подошел к встрече с "Ренном" с переполненным лазаретом. Сразу десятеро парижан залечивали разного рода травмы, и среди них суперзвезды Килиан Мбаппе и Неймар, обеспечившие команды 2/3 голов в текущем сезоне.

Тем не менее, Париж нашел выход из ситуации. Анхель Ди Мария показал, чего стоит, в нападение, пока Маркиньос уничтожал бретонцев на своей половине. Это была демонстрация характера, и она прошла на пять с плюсом.

"ПСЖ" - "Ренн" - 3:0

Голы: Кин, 11, Ди Мария, 21, 73