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Тут вам не Милан. Брест - Лилль 3:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Первое поражение "Догов" в чемпионате

Тут вам не Милан. Брест - Лилль 3:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Девять туров не проигрывал в чемпионате "Лилль", но в Бресте его серия не устояла. Скромная бретонская команда шокировала "Догов", забив три симпатичных гола в первом тайме.

После перерыва "Лилль" взялся за дело всерьез, но после выдающегося выезда в Милан в рамках ЛЕ силенок "Догам" уже не хватило.

"Брест" - "Лилль" - 3:2

Голы: Пьер-Габриэль, 15, Перро, 19, Кардона, 42 - Бурак Йылмаз, 45+3 (с пенальти), 57

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В статье: Бурак Йылмаз Брест "Лилль"
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