Тут вам не Милан. Брест - Лилль 3:2. Видео голов и обзор матча
Первое поражение "Догов" в чемпионате
Девять туров не проигрывал в чемпионате "Лилль", но в Бресте его серия не устояла. Скромная бретонская команда шокировала "Догов", забив три симпатичных гола в первом тайме.
После перерыва "Лилль" взялся за дело всерьез, но после выдающегося выезда в Милан в рамках ЛЕ силенок "Догам" уже не хватило.
"Брест" - "Лилль" - 3:2
Голы: Пьер-Габриэль, 15, Перро, 19, Кардона, 42 - Бурак Йылмаз, 45+3 (с пенальти), 57
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