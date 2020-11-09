Зимбабвийские пляски. Лион - Сент-Этьен 2:1. Видео голов и обзор матча

Первое в истории дерби Роны при закрытых трибунах не подкачало - эмоций было хоть отбавляй. А забей Дени Буанга пенальти на последних минутах - и у нас была бы сенсация. Но он промазал.

Героем же встречи стал другой африканец, из экзотичной для футбола страны Зимбабве. Тино Кадевере летом рассказывал в интервью, что ему приснился дубль в дерби, и сон оказался вещим.

"Лион" - "Сент-Этьен" - 2:1

Голы: Кадевере, 65, 74 - Лопеш, 40 (автогол)