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Зимбабвийские пляски. Лион - Сент-Этьен 2:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Бенефис Тино Кадевере

Зимбабвийские пляски. Лион - Сент-Этьен 2:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Первое в истории дерби Роны при закрытых трибунах не подкачало - эмоций было хоть отбавляй. А забей Дени Буанга пенальти на последних минутах - и у нас была бы сенсация. Но он промазал.

Героем же встречи стал другой африканец, из экзотичной для футбола страны Зимбабве. Тино Кадевере летом рассказывал в интервью, что ему приснился дубль в дерби, и сон оказался вещим.

"Лион" - "Сент-Этьен" - 2:1

Голы: Кадевере, 65, 74 - Лопеш, 40 (автогол)

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В статье: Лион Сент-Этьен Тино Кадевере
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