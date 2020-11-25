Чуть-чуть не дотерпели. Ювентус - Ференцварош 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
В матче 4-го тура ЛЧ Ювентус принимал в Турине Ференцварош.
Подопечные Реброва смотрелись достойно и чуть было не увезли очки из Турина, пропустив решающий гол уже в компенсированное время.
О том, как это было – смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Криштиану Роналду 35, Мората 90+2 - Узуни 19
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