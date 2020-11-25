Чуть-чуть не дотерпели. Ювентус - Ференцварош 2:1. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура ЛЧ Ювентус принимал в Турине Ференцварош.

Подопечные Реброва смотрелись достойно и чуть было не увезли очки из Турина, пропустив решающий гол уже в компенсированное время.

О том, как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

"Ювентус" - "Ференцварош" 2:1

Голы: Криштиану Роналду 35, Мората 90+2 - Узуни 19