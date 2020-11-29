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Царь ненастоящий! ПСЖ - Бордо 2:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Сенсационная ничья

Царь ненастоящий! ПСЖ - Бордо 2:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Второй раз подряд теряет очки Париж в чемпионате. После поражения от "Монако" (2:3) чемпион на своем поле не справился с середняком Лиги 1 "Бордо" (2:2).

Жирондинцев вел вперед невероятный Хатем Бен-Арфа, которому вчера многое удавалось. Но и в целом команда Жан-Луи Гассе выбрала на матч очень открытую, смелую тактику, устроив подлинное шоу, особенно после перерыва. Побольше бы таких матчей, а то слишком многие команды во Франции проигрывают матчи "ПСЖ" еще до их начала.

"ПСЖ" - "Бордо" - 2:2

Голы: Неймар, 27 (с пенальти), Кин, 28 - Пембеле, 10 (автогол), Адли, 60

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В статье: Неймар Бордо Пари Сен-Жермен (Париж) Атем Бен-Арфа Ясин Адли
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