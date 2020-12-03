Итальянский триллер. Милан - Селтик 4:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
"Милан" и "Селтик" в матче 5-го тура разыграли настоящий триллер.
"Россонери" к 15-й минуте матча горели 0:2, но в итоге, смогли вырвать победу.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Чалханоглу 24, Кастильехо 27, Хауге 50, Диас 82 - Рогич 8, Эдуар 14
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