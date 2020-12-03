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Итальянский триллер. Милан - Селтик 4:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Итальянский триллер. Милан - Селтик 4:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Милан" и "Селтик" в матче 5-го тура разыграли настоящий триллер.

"Россонери" к 15-й минуте матча горели 0:2, но в итоге, смогли вырвать победу.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Милан" - "Селтик" 4:2

Голы: Чалханоглу 24, Кастильехо 27, Хауге 50, Диас 82 - Рогич 8, Эдуар 14

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В статье: Селтик (Глазго) Милан
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