Кин забил, как Батистута. Монпелье - ПСЖ 1:3. Видео голов и обзор матча
Нелегкие три очка Парижа
"ПСЖ" вышел на матч против очень крепкого в этом сезоне "Монпелье" почти вторым составом, но Анхель Ди Мария и Мойзе Кин сделали все возможное и невозможное, чтобы не допустить третьей кряду потери очков.
То, как аргентинец раздавал передачи, дирижируя партнерами, словно фишками - это высший пилотаж. Ну а победный проход и удар Кина живо напомнили героя прошлого поколения Габриэля Батистуту - он такие мячи колотил пачками. Смотрите и наслаждайтесь!
"Монпелье" - "ПСЖ" - 1:3
Голы: Мавидиди, 41 - Дагба, 33, Кин, 77, Мбаппе, 90+1
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