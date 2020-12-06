Кин забил, как Батистута. Монпелье - ПСЖ 1:3. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ" вышел на матч против очень крепкого в этом сезоне "Монпелье" почти вторым составом, но Анхель Ди Мария и Мойзе Кин сделали все возможное и невозможное, чтобы не допустить третьей кряду потери очков.

То, как аргентинец раздавал передачи, дирижируя партнерами, словно фишками - это высший пилотаж. Ну а победный проход и удар Кина живо напомнили героя прошлого поколения Габриэля Батистуту - он такие мячи колотил пачками. Смотрите и наслаждайтесь!

"Монпелье" - "ПСЖ" - 1:3

Голы: Мавидиди, 41 - Дагба, 33, Кин, 77, Мбаппе, 90+1