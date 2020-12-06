Победная серия Ковача прервана. Лилль - Монако 2:1. Видео голов и обзор матча

"Лилль" не дал "Монако" создать практически ничего в центральном матче 13-го тура, расслабившись лишь когда все было кончено. Четырехматчевая победная серия монегасков осталась в прошлом.

В составе "Догов" впечатлила вся четверка защитников, но и форварды были на высоте. Джонатан Дэвид и Юсуф Языджи забили по голу, а Бурак Йылмаз ассистировал соотечественнику и выиграл кучу важной борьбы. В это сложно поверить, но трансфер этого 35-летнего ветерана пока едва ли не лучшая покупка года в Лиге 1.

"Лилль" - "Монако" - 2:1

Голы: Дэвид, 52, Языджи, 65 - Пеллегри, 90