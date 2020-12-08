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Стабильность - признак мастерства. Зенит - Боруссия Д 1:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Стабильность - признак мастерства. Зенит - Боруссия Д 1:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

В группе F Лиги чемпионов в 6-м туре Зенит в Питере принимал дортмундскую Боруссию.

Поединок не нес особой нагрузки, так как Зенит потерял все шансы даже на 3-е место, а Боруссия оформила выход в плей-офф ЛЧ и заочно боролась с Лацио за первое место в группе.

В итоге, питерцы забили первыми, но пропустили два во втором тайме.

1:2 – Зенит с одним пунктом замыкает группу, а БД с первого места выходит в 1/8 финала.

Зенит – Боруссия Дортмунд 1:2

Голы: Дриусси (16) – Пищек (68), Витцель (78)

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Зенит (Санкт-Петербург)
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
08.12.2020 в 23:02
Пока Ярик Золотой Унитаз был на поле, еще как-то ка.цапы держались...
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