Стабильность - признак мастерства. Зенит - Боруссия Д 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
В группе F
Поединок не нес особой нагрузки, так как Зенит потерял все шансы даже на 3-е место, а Боруссия оформила выход в плей-офф ЛЧ и заочно боролась с Лацио за первое место в группе.
В итоге, питерцы забили первыми, но пропустили два во втором тайме.
1:2 – Зенит с одним пунктом замыкает группу, а БД с первого места выходит в 1/8 финала.
Зенит – Боруссия Дортмунд 1:2
Голы: Дриусси (16) – Пищек (68), Витцель (78)
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Serega1111 (Киев)
08.12.2020 в 23:02
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