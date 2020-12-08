Стабильность - признак мастерства. Зенит - Боруссия Д 1:2. Видео голов и обзор матча

В группе F Лиги чемпионов в 6-м туре Зенит в Питере принимал дортмундскую Боруссию.

Поединок не нес особой нагрузки, так как Зенит потерял все шансы даже на 3-е место, а Боруссия оформила выход в плей-офф ЛЧ и заочно боролась с Лацио за первое место в группе.

В итоге, питерцы забили первыми, но пропустили два во втором тайме.

1:2 – Зенит с одним пунктом замыкает группу, а БД с первого места выходит в 1/8 финала.

Зенит – Боруссия Дортмунд 1:2

Голы: Дриусси (16) – Пищек (68), Витцель (78)