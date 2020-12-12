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Здесь вам не ЛЧ. Марсель - Монако 2:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Виллаш-Боаш переиграл Ковача

Здесь вам не ЛЧ. Марсель - Монако 2:1. Видео голов и обзор матча
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Если в Лиге чемпионов игроки "Марселя" выступали мальчиками для битья, то в Лиге 1 остановить команду Андре Виллаш-Боаша под силу лишь избранным. "Монако" в их число не вошел.

Провансальцы устроили форменный блицкриг оппоненту, забив два гола за 13 стартовых минут, после чего уверенно дождались финального свистка. Умная победа.

"Марсель" - "Монако" - 2:1

Голы: Товен, 5, Бенедетто, 13 - Бен-Йеддер, 79 (с пенальти)

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В статье: Марсель Монако Флорьян Товен Дарио Бенедетто
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