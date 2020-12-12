Здесь вам не ЛЧ. Марсель - Монако 2:1. Видео голов и обзор матча
Виллаш-Боаш переиграл Ковача
Если в Лиге чемпионов игроки "Марселя" выступали мальчиками для битья, то в Лиге 1 остановить команду Андре Виллаш-Боаша под силу лишь избранным. "Монако" в их число не вошел.
Провансальцы устроили форменный блицкриг оппоненту, забив два гола за 13 стартовых минут, после чего уверенно дождались финального свистка. Умная победа.
"Марсель" - "Монако" - 2:1
Голы: Товен, 5, Бенедетто, 13 - Бен-Йеддер, 79 (с пенальти)
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