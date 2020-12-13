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Сухой лист по-косовски: хавбек Реймса забил прямым ударом с углового

Зарубежные
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Арберу Зенели удался шедевр

Сухой лист по-косовски: хавбек Реймса забил прямым ударом с углового
Новина українською

Хавбек "Реймса" Арбер Зенели забил, вероятно, лучший гол в карьере. Да и вообще в текущем сезоне во Франции прямыми ударами с угловых еще не забивали.

25-летнему косовару удался шедевр в поединке 14-го тура против "Бреста". Выиграть его команде он, правда, не помог - "Пираты" все равно победили 2:1.

Для Зенели этот гол стал дебютным в сезоне. За "Реймс" он не забивал с 11 мая 2019-го. При этом Арбер регулярно вызывается в сборную Косово, за которую провел уже 20 поединков (7 голов).

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В статье: Реймс Брест Арбер Зенели
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