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Париж уже третий! ПСЖ - Лион 0:1. Видео гола и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

А еще "Ткачи" сломали Неймара

Париж уже третий! ПСЖ - Лион 0:1. Видео гола и обзор матча
Новина українською

13 лет не побеждал "Лион" на "Парк де Пренс" в Лиге 1 - и вот, свершилось. Усталость "ПСЖ", трудные погодные условия, блестящая форма "Ткачей" - все это в комплексе привело к сенсации.

Тино Кадевере забил решающий гол, воспользовавшись грубейшей ошибкой Пренеля Кимпембе, и это отбросило чемпиона на третью строчку в таблице.

Но есть у "ПСЖ" даже более неприятная новость: под занавес игры плача и на носилках покидал поле Неймар после грязного подката Тиаго Мендеса. Кто знает, не понадобится ли хрустальному бразильцу операция? Если так, сезон для него на 90% окончен.

"ПСЖ" - "Лион" - 0:1

Гол: Кадевере, 35

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В статье: Неймар Лион Пари Сен-Жермен (Париж) Тино Кадевере
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