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Мбаппе в образе Мальвины. ПСЖ - Лорьян 2:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Чемпион обыграл аутсайдера

Мбаппе в образе Мальвины. ПСЖ - Лорьян 2:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вопреки ожиданиям "Лорьян" создал Парижу немало проблем. Даже после не самого однозначного удаления "Хеки" продолжали идти вперед и создали парочку опасных шансов. Но класс есть класс.

Самым ярким в прямом и переносном смысле игроком встречи стал Килиан Мбаппе - он вышел на поле с волосами голубого цвета. Такого вы еще не видели!

"ПСЖ" - "Лорьян" - 2:0

Голы: Мбаппе, 51 (с пенальти), Кин, 60.

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В статье: Лорьян Пари Сен-Жермен (Париж) Мойзе Кин Килиан Мбаппе
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