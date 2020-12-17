Мбаппе в образе Мальвины. ПСЖ - Лорьян 2:0. Видео голов и обзор матча
Чемпион обыграл аутсайдера
Вопреки ожиданиям "Лорьян" создал Парижу немало проблем. Даже после не самого однозначного удаления "Хеки" продолжали идти вперед и создали парочку опасных шансов. Но класс есть класс.
Самым ярким в прямом и переносном смысле игроком встречи стал Килиан Мбаппе - он вышел на поле с волосами голубого цвета. Такого вы еще не видели!
"ПСЖ" - "Лорьян" - 2:0
Голы: Мбаппе, 51 (с пенальти), Кин, 60.
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