А Мбаппе не забил. ПСЖ - Брест 3:0. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ" помучился в матче против "Бреста", но когда "Пираты" в концовке подсели физически все-таки довел счет до разгромного. Между прочим, это дебютная победа у руля Парижа для Маурисио Почеттино.

Интересно, что ярчайшим игроком встречи был Килиан Мбаппе, но все свои многочисленные шансы он упустил. А вот Икарди и Сарабия забили едва ли не сразу после выхода на замену.

"ПСЖ" - "Брест" - 3:0

Голы: Кин, 16, Икарди, 81, Сарабия, 83