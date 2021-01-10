А Мбаппе не забил. ПСЖ - Брест 3:0. Видео голов и обзор матча
Первая победа Парижа в новом году
"ПСЖ" помучился в матче против "Бреста", но когда "Пираты" в концовке подсели физически все-таки довел счет до разгромного. Между прочим, это дебютная победа у руля Парижа для Маурисио Почеттино.
Интересно, что ярчайшим игроком встречи был Килиан Мбаппе, но все свои многочисленные шансы он упустил. А вот Икарди и Сарабия забили едва ли не сразу после выхода на замену.
"ПСЖ" - "Брест" - 3:0
Голы: Кин, 16, Икарди, 81, Сарабия, 83
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