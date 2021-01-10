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А Мбаппе не забил. ПСЖ - Брест 3:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Первая победа Парижа в новом году

А Мбаппе не забил. ПСЖ - Брест 3:0. Видео голов и обзор матча
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"ПСЖ" помучился в матче против "Бреста", но когда "Пираты" в концовке подсели физически все-таки довел счет до разгромного. Между прочим, это дебютная победа у руля Парижа для Маурисио Почеттино.

Интересно, что ярчайшим игроком встречи был Килиан Мбаппе, но все свои многочисленные шансы он упустил. А вот Икарди и Сарабия забили едва ли не сразу после выхода на замену.

"ПСЖ" - "Брест" - 3:0

Голы: Кин, 16, Икарди, 81, Сарабия, 83

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В статье: Мауро Икарди Брест Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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