Результат есть, игры не видно. Анже - ПСЖ 0:1. Видео гола и обзор матча

Тяжелейшим получился выезд "ПСЖ" на "Раймон Копа". За всю игру Париж создал полтора голевых шанса, и если Мбаппе свою возможность упустил, то левый защитник Левен Курзава был точен.

Добавим сюда оборонительную, с редкими вылазками тактику хозяев, холодный, зимний дождь, пустые трибуны - и получим именно тот матч, который всем его участникам захочется поскорее забыть.

"Анже" - "ПСЖ" - 0:1

Гол: Курзава, 70