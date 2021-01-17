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Результат есть, игры не видно. Анже - ПСЖ 0:1. Видео гола и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Курзава выручил

Результат есть, игры не видно. Анже - ПСЖ 0:1. Видео гола и обзор матча
Новина українською

Тяжелейшим получился выезд "ПСЖ" на "Раймон Копа". За всю игру Париж создал полтора голевых шанса, и если Мбаппе свою возможность упустил, то левый защитник Левен Курзава был точен.

Добавим сюда оборонительную, с редкими вылазками тактику хозяев, холодный, зимний дождь, пустые трибуны - и получим именно тот матч, который всем его участникам захочется поскорее забыть.

"Анже" - "ПСЖ" - 0:1

Гол: Курзава, 70

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В статье: Лейвин Курзава Пари Сен-Жермен (Париж) Анже
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