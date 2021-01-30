  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. С шедевром на 92-й минуте. Лион - Бордо 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

С шедевром на 92-й минуте. Лион - Бордо 2:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Лео Дюбуа - спаситель "Ткачей"

С шедевром на 92-й минуте. Лион - Бордо 2:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Лион" мучился по ходу всей встречи с "Бордо" и не единожды мог проиграть, но выручала великолепная игра Антони Лопеша. Дело шло к ничьей, но затем свою пушку расчехлил Лео Дюбуа.

Немного жаль жирондинцев, они выглядели сильно и провели достойный матч. Впрочем, "Ткачам" эта победа просто нужнее - они все еще в чемпионской гонке с "ПСЖ" и "Лиллем", которых опережают на одно очко.

"Лион" - "Бордо" - 2:1

Голы: Токо-Экамби, 32, Дюбуа, 90+2 - Калу, 55

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лион Бордо Лео Дюбуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...