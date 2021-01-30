С шедевром на 92-й минуте. Лион - Бордо 2:1. Видео голов и обзор матча
Лео Дюбуа - спаситель "Ткачей"
"Лион" мучился по ходу всей встречи с "Бордо" и не единожды мог проиграть, но выручала великолепная игра Антони Лопеша. Дело шло к ничьей, но затем свою пушку расчехлил Лео Дюбуа.
Немного жаль жирондинцев, они выглядели сильно и провели достойный матч. Впрочем, "Ткачам" эта победа просто нужнее - они все еще в чемпионской гонке с "ПСЖ" и "Лиллем", которых опережают на одно очко.
"Лион" - "Бордо" - 2:1
Голы: Токо-Экамби, 32, Дюбуа, 90+2 - Калу, 55
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