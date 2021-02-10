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Урок футбола. Лион - Аяччо 5:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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"Ткачи" стартовали в Кубке Франции с эффектного разгрома

Урок футбола. Лион - Аяччо 5:1. Видео голов и обзор матча
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В 1/16 финала Кубка Франции "Лиону" выпало играть против середняка второго французского дивизиона, и подопечные Руди Гарсии быстренько показали сопернику, что к чему. Уже к 30-й минуте счет был 3:0 в пользу фаворита, который врубил такие скорости, которых в Лиге 2 отродясь не видели.

Любопытно, что первые голы в сезоне забили зимний новичок "Лиона" Ислам Слимани, а также 17-летний талант местной академии Райан Шерки, который по мнению обозревателей входит в ТОП-10 самых одаренных тинэйджеров планеты.

"Лион" - "Аяччо" - 5:1

Голы: Депай, 10, Слимани, 22, Корне, 24, Шерки, 38, Ауар, 79 (с пенальти) - Нури, 90 (с пенальти)

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В статье: Лион Кубок Франции Аяччо Мемфис Депай Ислам Слимани Райан Шерки
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