Урок футбола. Лион - Аяччо 5:1. Видео голов и обзор матча
"Ткачи" стартовали в Кубке Франции с эффектного разгрома
В 1/16 финала Кубка Франции "Лиону" выпало играть против середняка второго французского дивизиона, и подопечные Руди Гарсии быстренько показали сопернику, что к чему. Уже к 30-й минуте счет был 3:0 в пользу фаворита, который врубил такие скорости, которых в Лиге 2 отродясь не видели.
Любопытно, что первые голы в сезоне забили зимний новичок "Лиона" Ислам Слимани, а также 17-летний талант местной академии Райан Шерки, который по мнению обозревателей входит в ТОП-10 самых одаренных тинэйджеров планеты.
"Лион" - "Аяччо" - 5:1
Голы: Депай, 10, Слимани, 22, Корне, 24, Шерки, 38, Ауар, 79 (с пенальти) - Нури, 90 (с пенальти)
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