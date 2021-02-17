РБ Лейпциг – Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча

Во вторник 16 февраля матчами 1/8 финала Лиги чемпионов возобновился еврокубковый сезон.

В одном из поединков дня на нейтральном поле в Будапеште РБ Лейпциг принимал Ливерпуль.

В первом тайме, несмотря на созданные моменты, команды распечатать счет так и не смогли – 0:0 к перерыву.

После перерыва команды продолжили играть в атаку, но "быки" сами привезли себе два гола.

РБ Лейпциг – Ливерпуль 0:2

Голы: Салах (53), Мане (58)

Обзор матча:

Гол Салаха:

Гол Мане: