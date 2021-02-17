РБ Лейпциг – Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Faisal HQ
Во вторник 16 февраля матчами 1/8 финала
В одном из поединков дня на нейтральном поле в Будапеште РБ Лейпциг принимал Ливерпуль.
В первом тайме, несмотря на созданные моменты, команды распечатать счет так и не смогли – 0:0 к перерыву.
После перерыва команды продолжили играть в атаку, но "быки" сами привезли себе два гола.
РБ Лейпциг – Ливерпуль 0:2
Голы: Салах (53), Мане (58)
Обзор матча:
Гол Салаха:
Гол Мане:
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