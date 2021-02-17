Порту – Ювентус 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Faisal HQ
Порту и Ювентус играют свой первый матч 1/8 финала
Поединок начался катастрофически для Юве – Щенсны и Бентанкур наварили в штрафной, и Тареми открыл счет в матче.
Порту – Ювентус 1:0
Гол: Тареми (2)
Гол Тареми:
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