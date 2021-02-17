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Порту – Ювентус 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Порту – Ювентус 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Faisal HQ

Новина українською

Порту и Ювентус играют свой первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Поединок начался катастрофически для Юве – Щенсны и Бентанкур наварили в штрафной, и Тареми открыл счет в матче.

Порту – Ювентус 1:0

Гол: Тареми (2)

Гол Тареми:

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В статье: Ювентус (Турин) Порту
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