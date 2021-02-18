Порту – Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча

Порту и Ювентус играют свой первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов .

Поединок начался катастрофически для Юве – Щенсны и Бентанкур наварили в штрафной, и Тареми открыл счет в матче.

В целом же, первый тайм прошел относительно спокойно, и лишь в концовке туринцы создали пару моментов, однако до голов дело не дошло.

Начало второго тайма – и опять Юве пропускает уже на первой минуте – тут Порту сделал все сам после фланговой атаки.

И все-таки под конец матча Ювентус один мяч отыграл после фланговой атаки и удара Кьезы, и теперь перед ответным матчем позиции туринцев выглядят вполне уверенными.

Порту – Ювентус 2:1

Гол: Тареми (2), Марега (46) - Кьеза (83)

Обзор матча:

Гол Тареми:

Гол Марега:

Гол Кьезы: