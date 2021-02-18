  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Порту – Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Порту – Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Порту – Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча

Faisal HQ

Новина українською

Порту и Ювентус играют свой первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Поединок начался катастрофически для Юве – Щенсны и Бентанкур наварили в штрафной, и Тареми открыл счет в матче.

В целом же, первый тайм прошел относительно спокойно, и лишь в концовке туринцы создали пару моментов, однако до голов дело не дошло.

Начало второго тайма – и опять Юве пропускает уже на первой минуте – тут Порту сделал все сам после фланговой атаки.

И все-таки под конец матча Ювентус один мяч отыграл после фланговой атаки и удара Кьезы, и теперь перед ответным матчем позиции туринцев выглядят вполне уверенными.

Порту – Ювентус 2:1

Гол: Тареми (2), Марега (46) - Кьеза (83)

Обзор матча:

Гол Тареми:

Гол Марега:

Гол Кьезы:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Порту
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
17.02.2021 в 23:04
Лучший привоз лиги этого сезона ...
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...