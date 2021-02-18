Порту – Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Faisal HQ
Порту и Ювентус играют свой первый матч 1/8 финала
Поединок начался катастрофически для Юве – Щенсны и Бентанкур наварили в штрафной, и Тареми открыл счет в матче.
В целом же, первый тайм прошел относительно спокойно, и лишь в концовке туринцы создали пару моментов, однако до голов дело не дошло.
Начало второго тайма – и опять Юве пропускает уже на первой минуте – тут Порту сделал все сам после фланговой атаки.
И все-таки под конец матча Ювентус один мяч отыграл после фланговой атаки и удара Кьезы, и теперь перед ответным матчем позиции туринцев выглядят вполне уверенными.
Порту – Ювентус 2:1
Гол: Тареми (2), Марега (46) - Кьеза (83)
Обзор матча:
Гол Тареми:
Гол Марега:
Гол Кьезы:
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