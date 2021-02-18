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Позабытый герой. Марсель - Ницца 3:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Большой привет из дубля

Позабытый герой. Марсель - Ницца 3:2. Видео голов и обзор матча

twitter.com/OM_Officiel

Новина українською

Саиф-Эдин Хауи не выходил в основе "Марселя" в Лиге 1 с 2016 года, скитаясь по арендам и бегая в дубле. Однако вчера тунисский хавбек вышел и забил два великолепных гола.

"Ницца" была близка к спасению на последней минуте, когда Амин Гуири со штрафного пробил в штангу. "Марсель" не без проблем удержал свою первую победу в чемпионате за пять недель. О выходе из продолжительного кризиса говорить рано, но провансальцы хотя бы заиграли с желанием.

"Марсель" - "Ницца" - 3:2

Голы: Гонсалес, 14, Хауи, 42, 53 - Гуири, 87, Селюки, 87

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В статье: Ницца Марсель
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