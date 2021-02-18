Позабытый герой. Марсель - Ницца 3:2. Видео голов и обзор матча
Большой привет из дубля
twitter.com/OM_Officiel
Саиф-Эдин Хауи не выходил в основе "Марселя" в Лиге 1 с 2016 года, скитаясь по арендам и бегая в дубле. Однако вчера тунисский хавбек вышел и забил два великолепных гола.
"Ницца" была близка к спасению на последней минуте, когда Амин Гуири со штрафного пробил в штангу. "Марсель" не без проблем удержал свою первую победу в чемпионате за пять недель. О выходе из продолжительного кризиса говорить рано, но провансальцы хотя бы заиграли с желанием.
"Марсель" - "Ницца" - 3:2
Голы: Гонсалес, 14, Хауи, 42, 53 - Гуири, 87, Селюки, 87
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо - Брюгге. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча ЛЕ
- Порту – Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча
- Эвертон - Манчестер Сити 1:3. Привычка побеждать
- Пушка от Муриеля. Кальяри - Аталанта 0:1. Видео гола и обзор матча
- Девушка дня. Прелестная подруга вратаря Львова. ФОТО
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...