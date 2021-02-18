Хорошо, но мало. Шикарный гол Буяльского в ворота Брюгге - ВИДЕО
Классно положил
Матч выдался относительно равным, а украшением поединка стал гол Виталия Буяльского. Жаль, что уже через пару минут счет в матче сравнялся и поединок так и завершился вничью.
Тем не менее, отдельно посмотреть на эту красоты стоит и не раз.
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