Лацио – Бавария 1:4. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Faisal HQ
В первом матче 1/8 финала
Гости быстро открыли счет после дикого привоза Мусаккио (реализовал Ленвандовски), ну а в середине тайма 17-летний Мусиала, фактически закрыл интригу в матче.
Лацио – Бавария 1:4
Голы: Корреа (49) - Левандовски (9), Мусиала (24), Сане (42), Ачерби (47, аг)
Гол Левандовски:
Гол Мусиала:
Гол Сане:
Обзор первого тайма:
Автогол Ачерби:
Гол Корреа:
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