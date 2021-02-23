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Лацио – Бавария 1:4. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Лацио – Бавария 1:4. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Faisal HQ

Новина українською

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Лацио принимал действующего чемпиона – Баварию.

Гости быстро открыли счет после дикого привоза Мусаккио (реализовал Ленвандовски), ну а в середине тайма 17-летний Мусиала, фактически закрыл интригу в матче.

Лацио – Бавария 1:4

Голы: Корреа (49) - Левандовски (9), Мусиала (24), Сане (42), Ачерби (47, аг)

Гол Левандовски:

Гол Мусиала:

Гол Сане:

Обзор первого тайма:

Автогол Ачерби:

Гол Корреа:

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лацио (Рим)
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