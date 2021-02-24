Лацио – Бавария 1:4. Видео голов и обзор матча

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Лацио принимал действующего чемпиона – Баварию.

Борьбы в матче не получилось. Бавария уже в первом тайме забила три, причем два привезли себе сами римляне.

Сразу после перерыва команды обменялись голами, на чем и порешили. 1:4. Бавария уже после первого матча в четвертьфинале.

Лацио – Бавария 1:4

Голы: Корреа (49) - Левандовски (9), Мусиала (24), Сане (42), Ачерби (47, аг)

Обзор матча:

Гол Левандовски:

Гол Мусиала:

Гол Сане:

Автогол Ачерби:

Гол Корреа: