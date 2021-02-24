Лацио – Бавария 1:4. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Faisal HQ
В первом матче 1/8 финала
Борьбы в матче не получилось. Бавария уже в первом тайме забила три, причем два привезли себе сами римляне.
Сразу после перерыва команды обменялись голами, на чем и порешили. 1:4. Бавария уже после первого матча в четвертьфинале.
Лацио – Бавария 1:4
Голы: Корреа (49) - Левандовски (9), Мусиала (24), Сане (42), Ачерби (47, аг)
Обзор матча:
Гол Левандовски:
Гол Мусиала:
Гол Сане:
Автогол Ачерби:
Гол Корреа:
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