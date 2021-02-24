Боруссия М – Манчестер Сити 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия Менхенгладбах в Венгрии принимала Манчестер Сити.

Сити в первом тайме контролировал ситуацию, имел свои моменты и в конце концов, забила в концовке тайма – после навеса Канселу из зоны Зинченко (который остался в запасе) Бернарду Силва головой отправил мяч в ворота.

Боруссия М – Манчестер Сити 0:1

Гол: Бернарду Силва (29)

Гол Бернарду Силвы: