Боруссия М – Манчестер Сити 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Faisal HQ
В первом матче 1/8 финала
Сити в первом тайме контролировал ситуацию, имел свои моменты и в конце концов, забила в концовке тайма – после навеса Канселу из зоны Зинченко (который остался в запасе) Бернарду Силва головой отправил мяч в ворота.
Боруссия М – Манчестер Сити 0:1
Гол: Бернарду Силва (29)
Гол Бернарду Силвы:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сбил человека, скрылся, соврал: экс-игрока киевского Динамо обвиняют в побеге с места ДТП
- Вратарь Колоса идет на рекорд в чемпионате Украины
- Вчера он забил Лацио в ЛЧ: 17-летний талант Баварии выбрал сборную, цвета которой будет защищать
- Арбитраж по-мексикански: как судья вынес мяч из пустых ворот
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...