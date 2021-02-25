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Двойное счастье Шахтера. Как Маккаби в одном эпизоде обстучал штангу и перекладину - ВИДЕО

Зарубежные
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Когда родные стены помогают

Двойное счастье Шахтера. Как Маккаби в одном эпизоде обстучал штангу и перекладину - ВИДЕО

shakhtar.com

Новина українською

Шахтер в Киеве на Олимпийском играет ответный матч 1/16 финала ЛЕ против Маккаби.

Начало матча осталось за горняками, однако в концовке тайма гости создали несколько очень хороших моментов, в одном из которых горнякам откровенно повезло. После навеса с углового игроки Маккаби дважды пробивали по воротам, и один удар пришелся в перекладину, а второй – в штангу.

В итоге, счет в матче после первого тайма не открыт.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк)
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