Двойное счастье Шахтера. Как Маккаби в одном эпизоде обстучал штангу и перекладину - ВИДЕО
Когда родные стены помогают
shakhtar.com
Шахтер в Киеве на Олимпийском играет ответный матч 1/16 финала
Начало матча осталось за горняками, однако в концовке тайма гости создали несколько очень хороших моментов, в одном из которых горнякам откровенно повезло. После навеса с углового игроки Маккаби дважды пробивали по воротам, и один удар пришелся в перекладину, а второй – в штангу.
В итоге, счет в матче после первого тайма не открыт.
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