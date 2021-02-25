Двойное счастье Шахтера. Как Маккаби в одном эпизоде обстучал штангу и перекладину - ВИДЕО

Шахтер в Киеве на Олимпийском играет ответный матч 1/16 финала ЛЕ против Маккаби.

Начало матча осталось за горняками, однако в концовке тайма гости создали несколько очень хороших моментов, в одном из которых горнякам откровенно повезло. После навеса с углового игроки Маккаби дважды пробивали по воротам, и один удар пришелся в перекладину, а второй – в штангу.

В итоге, счет в матче после первого тайма не открыт.