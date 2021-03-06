Трепещи, Барселона! Мбаппе забил гениальный гол в Кубке Франции
Левая у Килиана отнюдь не слабее правой
Фото: twitter.com/PSG_inside/ автор неизвестен
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе придумал воистину гениальный гол в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Бреста".
Перехватив мяч в центральном круге на 9-й минуте, Мбаппе продвинулся с ним к линии штрафной, раскачал финтами защитника и пальнул с левой ноги точно в ближний верхний угол ворот. Голкипер даже не шелохнулся.
Для Мбаппе это уже 24-й гол в текущем сезоне. "Барселоне", которая сыграет с "ПСЖ" через 4 дня, придется прыгнуть выше головы, чтобы его остановить.
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