Трепещи, Барселона! Мбаппе забил гениальный гол в Кубке Франции

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе придумал воистину гениальный гол в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Бреста".

Перехватив мяч в центральном круге на 9-й минуте, Мбаппе продвинулся с ним к линии штрафной, раскачал финтами защитника и пальнул с левой ноги точно в ближний верхний угол ворот. Голкипер даже не шелохнулся.

Для Мбаппе это уже 24-й гол в текущем сезоне. "Барселоне", которая сыграет с "ПСЖ" через 4 дня, придется прыгнуть выше головы, чтобы его остановить.