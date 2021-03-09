Ювентус – Порту 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
УЕФА
В ответном поединке 1/8 финала
Вот только Порту активнее начал поединок, к тому же на 18-й минуте пенальти привез Демирал, ну а точку реализовал Сержиу Оливера. 0:1 к перерыву.
После перерыва Юве активизировался. И сначала сравнял счет, а затем и вышел вперед - дублем отметился Кьеза, хотя немаловажную роль в развити событий сыграло удаление у Порту Тареми.
После двух забитых голов туринцы не форсировали события, и игра перетекла в овертайм.
Ювентус – Порту 2:1
Голы: Кьеза (49, 63) - Сержио Оливейра (19, пен.)
Гол Сержио Оливейры:
Обзор первого тайма:
Гол Кьезы:
Удаление Тареми:
Второй гол Кьезы:
Обзор второго тайма:
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