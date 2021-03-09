Ювентус – Порту 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В ответном поединке 1/8 финала ЛЧ в Турине Ювентусу после выездного поражения от Порту (1:2) нужно был обязательно побеждать.

Вот только Порту активнее начал поединок, к тому же на 18-й минуте пенальти привез Демирал, ну а точку реализовал Сержиу Оливера. 0:1 к перерыву.

После перерыва Юве активизировался. И сначала сравнял счет, а затем и вышел вперед - дублем отметился Кьеза, хотя немаловажную роль в развити событий сыграло удаление у Порту Тареми.

После двух забитых голов туринцы не форсировали события, и игра перетекла в овертайм.

Ювентус – Порту 2:1

Голы: Кьеза (49, 63) - Сержио Оливейра (19, пен.)

Гол Сержио Оливейры:

Обзор первого тайма:

Гол Кьезы:

Удаление Тареми:

Второй гол Кьезы:

Обзор второго тайма: