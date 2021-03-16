Манчестер Сити – Боруссия М 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Манчестер Сити в условно-домашнем матче (поединок проходил в Будапеште) в рамках 1/8 ЛЧ принимал Боруссию из Гладбаха.

После поражения в первом матче со счетом 2:0 задача немецкой команды выглядела сложной, а вскоре стала и вовсе невозможной, так как Сити к 20-й минуте забил дважды.

Манчестер Сити – Боруссия М 2:0

Голы: де Брюйне (12), Гюндоган (18)

Гол де Брюйне:

Гол Гюндогана: