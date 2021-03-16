  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Манчестер Сити – Боруссия М 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
В тренде

Манчестер Сити – Боруссия М 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Манчестер Сити – Боруссия М 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Manchester City

Новина українською

Манчестер Сити в условно-домашнем матче (поединок проходил в Будапеште) в рамках 1/8 ЛЧ принимал Боруссию из Гладбаха.

После поражения в первом матче со счетом 2:0 задача немецкой команды выглядела сложной, а вскоре стала и вовсе невозможной, так как Сити к 20-й минуте забил дважды.

Манчестер Сити – Боруссия М 2:0

Голы: де Брюйне (12), Гюндоган (18)

Гол де Брюйне:

Гол Гюндогана:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...