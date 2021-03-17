Манчестер Сити – Боруссия М 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Manchester City
Манчестер Сити в условно-домашнем матче (поединок проходил в Будапеште) в рамках 1/8
После поражения в первом матче со счетом 2:0 задача немецкой команды выглядела сложной, а вскоре стала и вовсе невозможной, так как Сити к 20-й минуте забил дважды.
Эти два гола, несмотря на созданные моменты, так и остались единственными в матче. Горожане уверенно проходят в четвертьфинал.
Манчестер Сити – Боруссия М 2:0
Голы: де Брюйне (12), Гюндоган (18)
Обзор матча:
Гол де Брюйне:
Гол Гюндогана:
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