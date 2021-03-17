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Челси – Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Зарубежные
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Видеообзор поединка

Челси – Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Chelsea FC

Новина українською

Челси в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов принимал Атлетико.

После выездной победы 1:0 шансы лондонцев выглядели получше.

Тем более что в первом тайме отчетного матча синие их заметно улучшили после гола Зиеша.

Челси – Атлетико 1:0

Гол: Зиеш (34)

Гол Зиеша:

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В статье: Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон)
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