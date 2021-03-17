Челси – Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Chelsea FC
Челси в матче 1/8 финала
После выездной победы 1:0 шансы лондонцев выглядели получше.
Тем более что в первом тайме отчетного матча синие их заметно улучшили после гола Зиеша.
Челси – Атлетико 1:0
Гол: Зиеш (34)
Гол Зиеша:
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