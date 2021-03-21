Бей судью! В Болгарии арбитра выгнали с поля аж на парковку

Матч одной из низших лиг болгарского футбола между клубами "Костинброд" и "Торнадо Бездень" завершился уже в середине первого тайма. Арбитр слишком рьяно устанавливал справедливость на поле, за что футболисты решили его наказать.

Справедливости ради, игроки в этом матче больше походили на членов мафии, чем на спортсменов, и упрекать судью в трусости как-то не с руки. Надеемся, он хотя бы вернулся домой без синяков.