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Бей судью! В Болгарии арбитра выгнали с поля аж на парковку

Зарубежные
(2 голосов)

Матч явно пошел не по сценарию

Бей судью! В Болгарии арбитра выгнали с поля аж на парковку

Скрин: youtube.com/channel/Guardian Football

Новина українською

Матч одной из низших лиг болгарского футбола между клубами "Костинброд" и "Торнадо Бездень" завершился уже в середине первого тайма. Арбитр слишком рьяно устанавливал справедливость на поле, за что футболисты решили его наказать.

Справедливости ради, игроки в этом матче больше походили на членов мафии, чем на спортсменов, и упрекать судью в трусости как-то не с руки. Надеемся, он хотя бы вернулся домой без синяков.

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В статье: курьезы Чемпионат Болгарии
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