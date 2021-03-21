От своих до чужих: в Португалии вратарь забил ударом с 80 метров

Вратарские голы - дело редкое, но в вчера 38-летний Рикарду Нуньеш из португальского "Варзима" сумел удивить.

На 53-й минуте матча второго дивизиона против "Мафры" (2:0) он забил, вынося мяч от ворот. Для ветерана это первый гол в длиннющей карьере. В моменте с голом налицо ошибка его визави - он слишком далеко вышел из ворот, не рассчитав отскок.