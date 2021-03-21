От своих до чужих: в Португалии вратарь забил ударом с 80 метров
Такое редко увидишь
Скрин:youtube.com/channel/Aqui É Mais Futebol
Вратарские голы - дело редкое, но в вчера 38-летний Рикарду Нуньеш из португальского "Варзима" сумел удивить.
На 53-й минуте матча второго дивизиона против "Мафры" (2:0) он забил, вынося мяч от ворот. Для ветерана это первый гол в длиннющей карьере. В моменте с голом налицо ошибка его визави - он слишком далеко вышел из ворот, не рассчитав отскок.
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Комментарии (2)
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Кот2021 (Николаев)
21.03.2021 в 17:32
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Po4eson (Одесса)
21.03.2021 в 16:14
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