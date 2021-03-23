Поставили на место. Лион - ПСЖ 2:4. Видео голов и обзор матча
Мбаппе невероятен!
Фото: psg.fr/ автор неизвестен
Поединок конкурентов за золото французского чемпионата по факту оказался банальным избиением. Париж преподал "Лиону" урок, который тот еще долго не забудет.
Не смотрите на два гола, забитые "Ткачами" в концовке. Де-факто игра была кончена еще на 55-й минуте, когда Мбаппе в молниеносном прорыве забил 4-й гол. Дальше "ПСЖ" просто бросил играть, и это нормальная практика - дело было сделано, зачем лишний раз напрягаться?
"Лион" - "ПСЖ" - 2:4
Голы: Слимани, 62, Корне, 81 - Мбаппе, 15, 52, Данилу, 32, Ди Мария, 47
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