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Поставили на место. Лион - ПСЖ 2:4. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Мбаппе невероятен!

Поставили на место. Лион - ПСЖ 2:4. Видео голов и обзор матча

Фото: psg.fr/ автор неизвестен

Новина українською

Поединок конкурентов за золото французского чемпионата по факту оказался банальным избиением. Париж преподал "Лиону" урок, который тот еще долго не забудет.

Не смотрите на два гола, забитые "Ткачами" в концовке. Де-факто игра была кончена еще на 55-й минуте, когда Мбаппе в молниеносном прорыве забил 4-й гол. Дальше "ПСЖ" просто бросил играть, и это нормальная практика - дело было сделано, зачем лишний раз напрягаться?

"Лион" - "ПСЖ" - 2:4

Голы: Слимани, 62, Корне, 81 - Мбаппе, 15, 52, Данилу, 32, Ди Мария, 47

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В статье: Лион Пари Сен-Жермен (Париж)
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